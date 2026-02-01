Иран признал армии стран Евросоюза террористическими организациями
Иран в ответ на санкции ЕС объявил армии европейских стран террористическими организациями, пишет ТАСС со ссылкой на спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа.
Галибаф заявил, что власти страны в ответ на включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС признают вооруженные силы государств Евросоюза террористическими структурами. Это решение принято на основании закона «Об ответных мерах» 2019 г.
Этот закон был изначально принят 28 апреля 2019 г. как реакция на аналогичные шаги США в отношении КСИР. Его пункт 7 прямо предписывает применять ответные меры против любых стран, которые поддержат решение Вашингтона о признании Корпуса террористической организацией.
Как подчеркнул Галибаф на открытом заседании парламента, в соответствии с этим законом армии европейских стран теперь считаются террористическими группами, и ответственность за последствия этого решения лежит на Европейском союзе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, министры иностранных дел стран Евросоюза признали КСИР Ирана террористической организацией.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал введение антииранских санкций 29 января в ответ на подавление протестов. Барро уточнил, что ЕС заморозит активы более 20 физических и юридических лиц, а также запретит им въезд на территорию стран Евросоюза.
Массовые протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря 2025 г. из-за резкого обвала национальной валюты и роста цен, вскоре охватили все провинции страны. Согласно заявлению Иранского фонда по делам мучеников и ветеранов от 23 января, число погибших в ходе акций достигло 3117 человек. По данным фонда, большинство из них – 2427 человек – были гражданскими лицами и сотрудниками силовых структур, многие из которых стали случайными жертвами и были застрелены организованными группами.