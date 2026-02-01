Иран признал армии стран Евросоюза террористическими организациями

Массовые протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря 2025 г. из-за резкого обвала национальной валюты и роста цен, вскоре охватили все провинции страны. Согласно заявлению Иранского фонда по делам мучеников и ветеранов от 23 января, число погибших в ходе акций достигло 3117 человек. По данным фонда, большинство из них – 2427 человек – были гражданскими лицами и сотрудниками силовых структур, многие из которых стали случайными жертвами и были застрелены организованными группами.