Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков предупредил о контрмерах при размещении ракет США в Японии

Ведомости

Размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к принятию Россией компенсирующих военно-технических мер. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на встрече с журналистами в посольстве РФ в Китае.

«Мы жестко демаршируем японцам, мы их предупреждаем, что появление определенных систем, в частности систем средней дальности наземного базирования, неизбежно повлечет наши контрмеры», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

В ноябре 2025 г. США перевезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. Изначально планировалось, что установки вывезут с базы после завершения американо-японских учений 25 сентября, но к 10 ноября они все еще оставались там, что вызвало беспокойство у местных общественных организаций.

31 октября МИД РФ выразил решительный протест посольству Японии в Москве из-за учений Joint Exercise 2025, которые прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи территории РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь