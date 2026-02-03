Рябков предупредил о контрмерах при размещении ракет США в Японии

В ноябре 2025 г. США перевезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. Изначально планировалось, что установки вывезут с базы после завершения американо-японских учений 25 сентября, но к 10 ноября они все еще оставались там, что вызвало беспокойство у местных общественных организаций.