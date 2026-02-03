Рябков предупредил о контрмерах при размещении ракет США в Японии
Размещение американских ракет средней дальности на территории Японии приведет к принятию Россией компенсирующих военно-технических мер. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на встрече с журналистами в посольстве РФ в Китае.
«Мы жестко демаршируем японцам, мы их предупреждаем, что появление определенных систем, в частности систем средней дальности наземного базирования, неизбежно повлечет наши контрмеры», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
В ноябре 2025 г. США перевезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. Изначально планировалось, что установки вывезут с базы после завершения американо-японских учений 25 сентября, но к 10 ноября они все еще оставались там, что вызвало беспокойство у местных общественных организаций.
31 октября МИД РФ выразил решительный протест посольству Японии в Москве из-за учений Joint Exercise 2025, которые прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи территории РФ.