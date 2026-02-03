Fox News: в США расценили прибытие российского Ил-76 на Кубу как тревожный знак

В материале говорится, что тот же самый самолет якобы совершил полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 г. на фоне напряженности между Вашингтоном и Каракасом. Это событие предшествовало военным действиям США в Венесуэле. На присутствие российского борта американские официальные лица и аналитики впоследствии указывали как на тревожный сигнал.