Fox News: в США расценили прибытие российского Ил-76 на Кубу как тревожный знак

Ведомости

В США видят тревожный сигнал в том, что грузовой самолет Ил-76 приземлился вечером 1 февраля в Гаване после объявления чрезвычайного положения в США из-за Кубы. Об этом пишет Fox News со ссылкой на общедоступные данные о полетах.

В материале говорится, что тот же самый самолет якобы совершил полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 г. на фоне напряженности между Вашингтоном и Каракасом. Это событие предшествовало военным действиям США в Венесуэле. На присутствие российского борта американские официальные лица и аналитики впоследствии указывали как на тревожный сигнал.

Ил-76, обычно используемый для переброски военной техники, находится под санкциями США. Fox News пишет, что сейчас неизвестно, перевозил ли борт какой-либо груз. Согласно общедоступным данным о полетах, самолет сел на кубинской военной базе – аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос. До этого воздушное судно совершало посадки в в Санкт-Петербурге и Сочи, а затем в Мавритании и Доминикане.

30 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. По его словам, «политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

31 января Куба объявила чрезвычайную ситуацию в ответ на действия Вашингтона. По словам главы МИДа республики Бруно Родригеса Паррильи, народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества пришел к выводу, что ситуация в отношениях с правительством США представляет собой необычную угрозу.

3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

