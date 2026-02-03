FT: Украина и Запад согласовали военный ответ на нарушение мирного соглашения
Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным издания, план разрабатывался украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре 2025 г. и в январе 2026 г. и предусматривает поэтапную реакцию на возможные нарушения перемирия. В случае фиксации нарушения ответ должен последовать в течение 24 часов и начинаться с дипломатического предупреждения.
Если боевые действия продолжатся, на втором этапе предполагается вмешательство сил так называемой «коалиции желающих», в которую входят ряд стран ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. В случае масштабной эскалации, как отмечают источники FT, спустя 72 часа может быть задействован скоординированный военный ответ западной коалиции с участием США.
По данным Financial Times, Великобритания и Франция выразили готовность отправить войска и вооружение в Украину в рамках гарантий безопасности, которые поддерживаются Соединенными Штатами. Эти гарантии входят в более широкий мирный план по урегулированию конфликта, отмечает издание.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия, Украина и США заключат два соглашения по урегулированию конфликта. Он пояснил, что украинская сторона подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно Вашингтон подпишет документ с Москвой. Сибига добавил, что Евросоюз не поставит свою подпись в соглашениях.