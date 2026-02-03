FT: Украина и Запад согласовали военный ответ на нарушение мирного соглашения

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия, Украина и США заключат два соглашения по урегулированию конфликта. Он пояснил, что украинская сторона подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно Вашингтон подпишет документ с Москвой. Сибига добавил, что Евросоюз не поставит свою подпись в соглашениях.