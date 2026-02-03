В Кремле раскрыли состав российской делегации на встрече по Украине в Абу-Даби

Москва, Киев и Вашингтон с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Украинскую делегацию тогда возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.