В Кремле раскрыли состав российской делегации на встрече по Украине в Абу-Даби
Делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби, как и в ходе переговоров с США и Украиной, которые начались 23 января, возглавит начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков. Состав группы также остается прежним. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Москва, Киев и Вашингтон с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Украинскую делегацию тогда возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.
Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля. Представитель Кремля уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины. До этого участие американской стороны не планировалось, отметил он.