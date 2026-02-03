Axios: Трамп считает атаку на Иран преждевременной, в отличие от Израиля

По их словам, Трамп настроен продолжать дипломатический диалог и не считает иранскую ядерную программу непосредственной угрозой, как это было ранее. Источники утверждают, что в Белом доме сохраняются сомнения в эффективности военного сценария и опасения по поводу масштабного ответа Тегерана.