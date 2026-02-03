Axios: Трамп считает атаку на Иран преждевременной, в отличие от Израиля
Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, считает, что на данный момент необходимости в военной атаке на Иран нет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По их словам, Трамп настроен продолжать дипломатический диалог и не считает иранскую ядерную программу непосредственной угрозой, как это было ранее. Источники утверждают, что в Белом доме сохраняются сомнения в эффективности военного сценария и опасения по поводу масштабного ответа Тегерана.
Израиль, напротив, настаивает на необходимости силового решения и активно продвигает этот подход в контактах с Вашингтоном. Но, как отмечают источники Axios, Трамп пока не готов поддержать такой шаг и предпочитает дать шанс переговорам.
При этом США продолжают наращивать военное присутствие в регионе на случай изменения позиции президента. Американские чиновники подчеркивают, что отправка спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера на переговоры с Ираном не является прикрытием для внезапного удара.
3 февраля The New York Times писал, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе. Как отмечает издание, Тегеран рассматривает возможность закрытия или временной остановки ядерной программы, но предпочел бы альтернативный вариант – создание регионального консорциума по производству ядерной энергии, ранее предложенного Соединенными Штатами.