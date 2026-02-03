Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: Трамп считает атаку на Иран преждевременной, в отличие от Израиля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, считает, что на данный момент необходимости в военной атаке на Иран нет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, Трамп настроен продолжать дипломатический диалог и не считает иранскую ядерную программу непосредственной угрозой, как это было ранее. Источники утверждают, что в Белом доме сохраняются сомнения в эффективности военного сценария и опасения по поводу масштабного ответа Тегерана.

Израиль, напротив, настаивает на необходимости силового решения и активно продвигает этот подход в контактах с Вашингтоном. Но, как отмечают источники Axios, Трамп пока не готов поддержать такой шаг и предпочитает дать шанс переговорам.

Уиткофф и глава МИД Ирана могут встретиться 6 февраля

Политика / Международные отношения

При этом США продолжают наращивать военное присутствие в регионе на случай изменения позиции президента. Американские чиновники подчеркивают, что отправка спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера на переговоры с Ираном не является прикрытием для внезапного удара.

3 февраля The New York Times писал, что Иран допускает приостановку своей ядерной программы для снижения напряженности в Ближневосточном регионе. Как отмечает издание, Тегеран рассматривает возможность закрытия или временной остановки ядерной программы, но предпочел бы альтернативный вариант – создание регионального консорциума по производству ядерной энергии, ранее предложенного Соединенными Штатами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её