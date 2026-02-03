Захарова иронично прокомментировала выступление Рютте в полупустой Раде

Рютте посетил Киев 3 февраля. Тогда он сказал, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия «трудных решений». Рютте также отметил роль международной поддержки Украины, указав, что программа закупки вооружений PURL обеспечивает около 90% ракет для украинской системы противовоздушной обороны.