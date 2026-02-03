Газета
Главная / Политика /

Захарова иронично прокомментировала выступление Рютте в полупустой Раде

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита на Украину выступал перед полупустым залом Верховной рады.

«А Рютте заплатил? Нема денег – нема зрителей», – ответила Захарова на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о возможных причинах низкой явки депутатов.

Рютте посетил Киев 3 февраля. Тогда он сказал, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия «трудных решений». Рютте также отметил роль международной поддержки Украины, указав, что программа закупки вооружений PURL обеспечивает около 90% ракет для украинской системы противовоздушной обороны.

Читайте также:Зеленский говорил с Рютте о лицензиях на производство оружия США в Европе
