Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины

Financial Times писала, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с РФ. По данным газеты, в случае фиксации нарушения ответ должен последовать в течение 24 часов и начинаться с дипломатического предупреждения.