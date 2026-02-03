Зеленский утвердил структуру нового плана обороны Украины

Зеленский утвердил структуру нового плана обороны УкраиныЕго должно будет разработать правительство совместно с СБУ и Национальным банком
На Украине утвердили структуру нового плана обороны страны. Указ об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.
Новый указ является заменой документа от 2020 г.
Правительство Украины совместно со службой безопасности Украины, службой внешней разведки и Национальным банком страны должны будут разработать план обороны.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде 3 февраля, заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Россия выступала резко против размещения западных войск на Украине.
Financial Times писала, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с РФ. По данным газеты, в случае фиксации нарушения ответ должен последовать в течение 24 часов и начинаться с дипломатического предупреждения.