Посол Барбин: Дания закупает вооружения для подготовки к конфликту с РФ

В ноябре 2025 г. президент Сербии Александр Вучич заявлял, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны интенсивно готовятся к нему в ближайшие годы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разделяет мнение Вучича. По словам представителя Кремля, многие государства Евросоюза «вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов».