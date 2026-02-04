Посол Барбин: Дания закупает вооружения для подготовки к конфликту с РФ
Дания проводит активную милитаризацию, объясняя ее необходимостью подготовки к потенциальной войне с Россией. Об этом посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил «РИА Новости».
По его словам, в стране реализуется долгосрочная программа по наращиванию оборонного потенциала: увеличивается численность вооруженных сил, ускоренно закупаются различные виды вооружений. Барбин отметил, что официальные власти Дании оправдывают эти меры гипотетическим сценарием, согласно которому Россия после завершения конфликта на Украине якобы может напасть на страны Европы.
Кроме того, дипломат уточнил, что Дания укрепляет свой оборонный потенциал в Арктике, включая Гренландию, создает систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также выделяет финансирование на строительство новых кораблей, включая фрегаты.
В ноябре 2025 г. президент Сербии Александр Вучич заявлял, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны интенсивно готовятся к нему в ближайшие годы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва разделяет мнение Вучича. По словам представителя Кремля, многие государства Евросоюза «вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов».