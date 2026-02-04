ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Украинские военные нанесли комбинированный удар по Брянской области. Для этого они использовали системы залпового огня HIMARS, БПЛА и управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства уничтожили ракеты «Нептун» и 11 реактивных беспилотников самолетного типа.
Вместе с этим в результате атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом. Повреждены также 20 частных домов, а в одном многоквартирном доме – 27 квартир. Кроме того, мирная жительница получила множественные ранения, ее доставили в больницу.
15 января губернатор сообщал, что над Брянской областью были сбиты две ракеты большой дальности «Нептун». Тогда, по его данным, пострадавших не было, но повреждения получили остекление многоквартирного дома, фасад и окна административного здания, а также фасад и кровля жилого дома в Фокинском районе Брянска.
Минобороны РФ 17 января сообщало, что силы ПВО за сутки ликвидировали шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 214 беспилотников самолетного типа.