Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле объяснили, почему продолжились удары по целям на Украине

Двери для мирного урегулирования открыты, но Киев не принял решения
Ведомости

Российские военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается», – добавил он.

Песков отметил, что Россия держит открытыми двери для мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, позиция Москвы предельно ясна и хорошо понятна Киеву и Вашингтону. Американская сторона оказывает добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, и Россия признательна за их усилия, подчеркнул Песков.

30 января Песков пояснил, что российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной для создания благоприятных условий для проведения переговоров. Оно продлилось до 1 февраля.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями также стали объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её