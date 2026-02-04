В Кремле объяснили, почему продолжились удары по целям на Украине

В Кремле объяснили, почему продолжились удары по целям на УкраинеДвери для мирного урегулирования открыты, но Киев не принял решения
Российские военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается», – добавил он.
Песков отметил, что Россия держит открытыми двери для мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, позиция Москвы предельно ясна и хорошо понятна Киеву и Вашингтону. Американская сторона оказывает добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, и Россия признательна за их усилия, подчеркнул Песков.
30 января Песков пояснил, что российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной для создания благоприятных условий для проведения переговоров. Оно продлилось до 1 февраля.
В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями также стали объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.