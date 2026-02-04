В Кремле объяснили, почему продолжились удары по целям на Украине

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями также стали объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.