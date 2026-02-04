В Кремле рассказали о традиции Путина и Си в канун китайского нового года

4 февраля Си и Путин начали переговоры по видеосвязи. Путин отметил, что в этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе беседы китайский лидер отметил, что Москве и Пекину следует разработать «новый грандиозный план» развития двусторонних отношений.