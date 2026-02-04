В Кремле рассказали о традиции Путина и Си в канун китайского нового года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с 2020 г. хранят и поддерживают традицию проводить видеоконференцию в канун китайского нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Есть открытая часть и главная часть, закрытая для доверительного разговора по всему спектру и международных дел, и двусторонних отношений», – уточнил он.
Отношения стратегического продвинутого партнерства с Китаем являются большим приоритетом российской внешней политики, добавил Песков. По его словам, они развиваются планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно.