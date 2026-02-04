Газета
Политика

Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ

Ведомости

Папа римский Лев призвал лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает Reuters.

«Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направлять выбор к общему благу», – сказал понтифик.

Он требует принять все возможные меры для предотвращения новой гонки вооружений – этого требует мировая ситуация.

3 февраля Песков сообщил, что Россия до сих пор не получила ответа от США по продлению ДСНВ. По его словам, США и РФ впервые останутся без основополагающего документа, который ограничивал и контролировал ядерные арсеналы держав. В Кремле считают, что это очень плохо и для стратегической безопасности России, и для безопасности во всем мире.

22 сентября 2025 г. президент Путин говорил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.

