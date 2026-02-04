Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина в КитайВизит состоится в первой половине 2026 года
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай. Тот принял приглашение, визит состоится в первой половине этого года.
«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято», – сказал помощник президента РФ.
Сроки и детали поездки будут согласованы позже. Си также предложил Путину принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
Последний визит Путина в Китай состоялся осенью 2025 г. Тогда глава государства посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин, где провел встречу с Си. По итогам диалога стороны подписали 22 документа, включая заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».
На прошедших переговорах 4 февраля Си призвал разработать «новый грандиозный план» развития отношений РФ и Китая. Путин по видесвязи отметил, что в этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.