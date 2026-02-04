Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Визит состоится в первой половине 2026 года
Ведомости

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай. Тот принял приглашение, визит состоится в первой половине этого года.

«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято», – сказал помощник президента РФ.

Сроки и детали поездки будут согласованы позже. Си также предложил Путину принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Последний визит Путина в Китай состоялся осенью 2025 г. Тогда глава государства посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин, где провел встречу с Си. По итогам диалога стороны подписали 22 документа, включая заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».

На прошедших переговорах 4 февраля Си призвал разработать «новый грандиозный план» развития отношений РФ и Китая. Путин по видесвязи отметил, что в этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте