Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Последний визит Путина в Китай состоялся осенью 2025 г. Тогда глава государства посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин, где провел встречу с Си. По итогам диалога стороны подписали 22 документа, включая заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».