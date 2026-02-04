Путин и Си обменялись взглядами на отношения с США

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Си обсудили, прежде всего, двусторонние отношения. «Это, конечно, прежде всего, двусторонние отношения, все сферы, которые развиваются в рамках этого понятия, и обмен ими по международным делам», – сказал представитель Кремля.