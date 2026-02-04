Путин и Си обменялись взглядами на отношения с США
В ходе переговоров в формате видеоконференции президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись взглядами по отношениям с американской стороной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Наши подходы и здесь практически совпадают», – добавил он.
Си и Путин провели беседу 4 февраля. В ходе разговора российский лидер отметил, что в этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР в свою очередь отметил, что Москве и Пекину следует разработать «новый грандиозный план» развития двусторонних отношений.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Си обсудили, прежде всего, двусторонние отношения. «Это, конечно, прежде всего, двусторонние отношения, все сферы, которые развиваются в рамках этого понятия, и обмен ими по международным делам», – сказал представитель Кремля.