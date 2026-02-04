МИД РФ будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда
Россия будет внимательно следить за действиями Эстонии в свете закона, позволяющего военным топить «опасные и подозрительные» суда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, Москва намерена реагировать соразмерно возникающим рискам и угрозам. Захарова отметила, что эстонские власти пока не применяют новое законодательство в отношении судов под российским флагом.
«Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами, и будем внимательно следить за этой ситуацией, в частности, за действиями Эстонии», – пояснила представитель МИД РФ.
Закон был подписан президентом Эстонии Аларом Карисом 14 апреля 2025 г. Он предусматривает возможность атак на гражданские суда в море в случае угрозы объектам балтийской республики.
Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в апреле 2025 г. назвал закон «отвратительным» и подчеркивал необходимость дополнительного обсуждения вопроса.