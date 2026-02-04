Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда

Ведомости

Россия будет внимательно следить за действиями Эстонии в свете закона, позволяющего военным топить «опасные и подозрительные» суда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москва намерена реагировать соразмерно возникающим рискам и угрозам. Захарова отметила, что эстонские власти пока не применяют новое законодательство в отношении судов под российским флагом.

«Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами, и будем внимательно следить за этой ситуацией, в частности, за действиями Эстонии», – пояснила представитель МИД РФ.

Закон был подписан президентом Эстонии Аларом Карисом 14 апреля 2025 г. Он предусматривает возможность атак на гражданские суда в море в случае угрозы объектам балтийской республики.

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в апреле 2025 г. назвал закон «отвратительным» и подчеркивал необходимость дополнительного обсуждения вопроса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её