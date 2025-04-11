Патрушев назвал отвратительным новый закон Эстонии о праве топить суда
Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал принятый в Эстонии закон, разрешающий военным атаковать гражданские суда, назвав его отвратительным.
По его словам, необходимо найти способы противодействия этой инициативе. Этот вопрос требует дополнительных обсуждений.
«Сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более такую подробную информацию, как противодействовать», – сказал Патрушев (цитата по радио «Маяк»).
10 апреля эстонский парламент утвердил закон, предоставляющий вооруженным силам страны право атаковать любые суда, если их действия будут расценены как угроза важным объектам Эстонии.
Портал ERR сообщал, что, согласно инициативе, военные смогут потопить и гражданское судно, если предотвратить опасность другими средствами невозможно или для этого недостаточно времени. Однако применение силы возможно только в том случае, если потенциальный ущерб от действий военных будет значительно меньше, чем предотвращенный ущерб.