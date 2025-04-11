Патрушев назвал отвратительным новый закон Эстонии о праве топить суда

Портал ERR сообщал, что, согласно инициативе, военные смогут потопить и гражданское судно, если предотвратить опасность другими средствами невозможно или для этого недостаточно времени. Однако применение силы возможно только в том случае, если потенциальный ущерб от действий военных будет значительно меньше, чем предотвращенный ущерб.