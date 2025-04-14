Эстонский президент подписал закон о праве военных атаковать гражданские суда
Военные Эстонии смогут атаковать гражданские суда в море в случае угрозы объектам балтийской республики. Соответствующий закон подписал президент страны Алар Карис, передает ERR.
Силы обороны Эстонии вправе «реагировать» в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию, следует из текста.
Как уточняет ERR, сейчас задачи сил обороны связаны с охраной государственной границы.
11 апреля помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал «отвратительным» новый закон Эстонии о праве топить суда. По его словам, необходимо найти способы противодействия этой инициативе.
За последний год в Балтийском море было отмечено сразу несколько повреждений подводных кабелей. В частности, в конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.
На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов. The Wall Street Journal (WSJ) писала в конце марта, что в ходе расследования повреждений кабелей в Балтийском море не было найдено никаких доказательств причастности РФ.