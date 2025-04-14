Эстонский президент подписал закон о праве военных атаковать гражданские суда

За последний год в Балтийском море было отмечено сразу несколько повреждений подводных кабелей. В частности, в конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.