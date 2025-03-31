WSJ: расследование НАТО показало непричастность РФ к повреждению кабелей в море

По информации газеты, после того как в Балтийском море ряд подводных кабелей и трубопроводов был поврежден судами, многие из которых якобы были связаны с Россией, НАТО начала операцию под названием «Балтийский страж». В ее рамках подводные беспилотники следят за трубами и кабелями под водой, а разведывательные самолеты НАТО из США, Франции, Германии и Великобритании по очереди сканируют морской путь с высоты.