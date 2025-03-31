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WSJ: расследование НАТО показало непричастность РФ к повреждению кабелей в море

Ведомости

В ходе расследования повреждений кабелей в Балтийском море не было найдено никаких доказательств причастности РФ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом расследования.

По информации газеты, после того как в Балтийском море ряд подводных кабелей и трубопроводов был поврежден судами, многие из которых якобы были связаны с Россией, НАТО начала операцию под названием «Балтийский страж». В ее рамках подводные беспилотники следят за трубами и кабелями под водой, а разведывательные самолеты НАТО из США, Франции, Германии и Великобритании по очереди сканируют морской путь с высоты.

Командующий ВМС Бельгии Эрик Кокс, который возглавляет целевую группу в рамках миссии Организации Североатлантического договора по охране внутреннего моря, в беседе с WSJ признался в сомнениях относительно усиления присутствия альянса в Балтийском море.

«Трудно сказать, что если бы мы не были там, что-то бы произошло», – заявил Кокс.

8 марта WSJ также сообщала, что после повреждения кабеля Estlink 2 в Балтийском море НАТО так и не удалось найти доказательств предполагаемой диверсии. После инцидента началась «настоящая работа», в ходе которой, пишет газета, финские власти искали доказательства, которые могли бы подтвердить саботаж. Так, сотрудники финских правоохранительных органов допросили команду, обыскали судно и осмотрели якорь, который во время инцидента сорвался с цепи.

Знакомые с ходом расследования источники сообщили, что вероятность случайного падения якоря практически исключена, а одним из объяснений инцидента может быть грубая халатность. Преднамеренные действия тоже нельзя исключать, но никаких доказательств, подтверждающих это, нет, заявили они.

О повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией, стало известно в конце декабря 2024 г. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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