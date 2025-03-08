WSJ: НАТО не удалось найти доказательств диверсий в Балтийском море
После повреждения кабеля Estlink 2 в Балтийском море НАТО так и не удалось найти доказательств предполагаемой диверсии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
О повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией, стало известно в конце декабря 2024 г. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.
После инцидента началась «настоящая работа», в ходе которой, пишет WSJ, финские власти искали доказательства, которые могли бы подтвердить саботаж. Так, сотрудники финских правоохранительных органов допросили команду и обыскали судно и осмотрели якорь, который во время инцидента сорвался с цепи.
«Но финские и другие должностные лица, знакомые с расследованием, говорят, что им не удалось найти достаточно доказательств, чтобы выдать ордера на арест или чтобы прокуроры выдвинули обвинения, связанные с преднамеренным правонарушением», – говорится в статье.
Подтвердить факт саботажа сложно, поскольку для этого требуются существенные доказательства или свидетельские показания, отмечает WSJ со ссылкой на следователей, прокуроров и должностных лиц, которые участвуют в расследовании. «Даже если вы докажете, что это было преднамеренно, крайне маловероятно, что вы найдете бумажный след, связывающий инцидент с государственным деятелем», – приводит издание слова эксперта по безопасности Элизабет Броу.
Знакомые с ходом расследования источники сообщили, что вероятность случайного падения якоря практически исключена, а одним из объяснений инцидента может быть грубая халатность. Преднамеренные действия тоже нельзя исключать, но никаких доказательств, подтверждающих это, нет, заявили они.
Восьми членам экипажа Eagle S – гражданам Грузии и Индии – было запрещено покидать Финляндию во время расследования. По данным финской полиции, сейчас под следствием остаются три человека.
Власти Финляндии сняли арест с нефтяного танкера Eagle S 2 марта. По данным WSJ, следствие переключило внимание на негативное воздействие на окружающую среду судна, также изучаются потенциальные таможенные и другие нарушения, которые «далеки от саботажа».