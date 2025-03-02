Финляндия сняла арест с подозреваемого в повреждении кабеля танкера Eagle S

О повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией, стало известно в конце декабря 2024 г. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила танкер к побережью Порккала. На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.