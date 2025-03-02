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Финляндия сняла арест с подозреваемого в повреждении кабеля танкера Eagle S

Ведомости

Власти Финляндии сняли арест с нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля Estlink 2 и еще нескольких кабелей связи в Балтийском море, сообщается на сайте финской полиции. Сетевые компании заявили, что намерены через суд добиваться компенсации за повреждение кабеля.

О повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией, стало известно в конце декабря 2024 г. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила танкер к побережью Порккала. На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.

Власти Финляндии освободили нефтяной танкер Eagle S 28 февраля. Для продолжения расследования инцидента, как отметили в полиции, задерживать судно больше не нужно.

«Предварительное расследование, проведенное Национальной уголовной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна», – говорится в сообщении.

Препятствий для выхода судна из территориальных вод Финляндии нет, добавили правоохранители.

По данным предварительного расследования, в совершении преступления подозреваются восемь человек, троим из них сейчас запрещен выезд из страны. Членов экипажа могут обвинить в вандализме и нарушении телекоммуникаций. Отмечается, что финские власти намерены завершить предварительное расследование к концу апреля.

Финская таможня также задержала груз судна Eagle S для выяснения условий его «ввоза, вывоза, передачи и транзита», сообщили в полиции. Находящиеся на борту неэтилированный бензин и дизельное топливо относятся к подсанкционным товарам, но перевозка этого груза не была импортом, поэтому его не будут задерживать, следует из отчета таможни.

По данным Yle, сетевые компании Fingrid и Elering приняли решение отказаться от ареста судна Eagle S. Издание со ссылкой на пресс-релиз Fingrid пишет, что решение принято из-за связанных с арестом судна финансовых рисках. Fingrid и Elering планируют подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд. Сейчас компании самостоятельно покрывают расходы на ремонт Estlink 2, чтобы как можно быстрее восстановить соединение, пишет Yle.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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