Финляндия сняла арест с подозреваемого в повреждении кабеля танкера Eagle S
Власти Финляндии сняли арест с нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля Estlink 2 и еще нескольких кабелей связи в Балтийском море, сообщается на сайте финской полиции. Сетевые компании заявили, что намерены через суд добиваться компенсации за повреждение кабеля.
О повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией, стало известно в конце декабря 2024 г. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила танкер к побережью Порккала. На Западе заподозрили Москву в повреждении подводных кабелей, и на фоне этого 7 января НАТО заявило о планах направить 10 своих кораблей в Балтийское море для охраны важных морских объектов.
Власти Финляндии освободили нефтяной танкер Eagle S 28 февраля. Для продолжения расследования инцидента, как отметили в полиции, задерживать судно больше не нужно.
«Предварительное расследование, проведенное Национальной уголовной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна», – говорится в сообщении.
Препятствий для выхода судна из территориальных вод Финляндии нет, добавили правоохранители.
По данным предварительного расследования, в совершении преступления подозреваются восемь человек, троим из них сейчас запрещен выезд из страны. Членов экипажа могут обвинить в вандализме и нарушении телекоммуникаций. Отмечается, что финские власти намерены завершить предварительное расследование к концу апреля.
Финская таможня также задержала груз судна Eagle S для выяснения условий его «ввоза, вывоза, передачи и транзита», сообщили в полиции. Находящиеся на борту неэтилированный бензин и дизельное топливо относятся к подсанкционным товарам, но перевозка этого груза не была импортом, поэтому его не будут задерживать, следует из отчета таможни.
По данным Yle, сетевые компании Fingrid и Elering приняли решение отказаться от ареста судна Eagle S. Издание со ссылкой на пресс-релиз Fingrid пишет, что решение принято из-за связанных с арестом судна финансовых рисках. Fingrid и Elering планируют подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд. Сейчас компании самостоятельно покрывают расходы на ремонт Estlink 2, чтобы как можно быстрее восстановить соединение, пишет Yle.