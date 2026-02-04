Газета
Главная / Политика /

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в европейском кредите Киеву

Ведомости

Из 27 стран – членов Евросоюза 24 согласились на предоставление Украине 90 млрд евро в период 2026–2027 гг., сообщил Совет ЕС. Исключением стали Венгрия, Чехия и Словакия.

«Это решение принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 стран ЕС», – отмечается в публикации.

По данным совета, из этой суммы 30 млрд евро будут направлены на финансирование бюджета Украины, а 60 млрд евро пойдут на оплату поставок оружия. При этом проценты по кредиту намерена выплачивать Еврокомиссия из бюджета ЕС.

4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для финансирования обороны Украины. Издание Politico сообщало, что деньги будут привлечены за счет заимствований Еврокомиссии и направлены на поддержку Украины до весны, когда у Киева может возникнуть дефицит финансирования.

3 февраля минфин Украины сообщил, что госдолг страны составил 98,4% прогнозного ВВП в 2025 г. Общая сумма долга составила 9,042 трлн гривен – $213,3 млрд. Бюджет страны на 2026 г. также составлен с рекордным дефицитом – $47,5 млрд (в 2025 г. он был $39,5 млрд).

