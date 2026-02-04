Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю, Украину и Иран
Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 4 февраля, как «хороший». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер рассказал, что он обсудил со своим китайским коллегой торговлю, военные вопросы, грядущую поездку Трампа в КНР, которая состоится в апреле, украинский кризис и ситуацию с Ираном.
Кроме того, по словам президента США, они обсудили покупку Китаем нефти и газа у США, возможность закупки Пекином дополнительных сельскохозяйственных продуктов, включая увеличение количества соевых бобов до 20 млн т в текущем сезоне, поставки авиационных двигателей и др.
Трамп отметил, что Китай взял на себя обязательство закупить 25 млн т бобов в следующем сезоне.
«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», – заключил республиканец.
О том, что Трамп и Си провели телефонный разговор, сообщало «Синьхуа». Детали переговоров не раскрывались.
Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались в южнокорейском Пусане 30 октября 2025 г. Президент США тогда назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».