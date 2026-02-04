Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю, Украину и Иран

Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались в южнокорейском Пусане 30 октября 2025 г. Президент США тогда назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».