Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю, Украину и Иран

Ведомости

Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 4 февраля, как «хороший». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что он обсудил со своим китайским коллегой торговлю, военные вопросы, грядущую поездку Трампа в КНР, которая состоится в апреле, украинский кризис и ситуацию с Ираном.

Кроме того, по словам президента США, они обсудили покупку Китаем нефти и газа у США, возможность закупки Пекином дополнительных сельскохозяйственных продуктов, включая увеличение количества соевых бобов до 20 млн т в текущем сезоне, поставки авиационных двигателей и др.

Трамп заявил о планах посетить Китай в апреле

Политика / Международные новости

Трамп отметил, что Китай взял на себя обязательство закупить 25 млн т бобов в следующем сезоне.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», – заключил республиканец.

О том, что Трамп и Си провели телефонный разговор, сообщало «Синьхуа». Детали переговоров не раскрывались.

Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались в южнокорейском Пусане 30 октября 2025 г. Президент США тогда назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь