Си Цзиньпин поговорил по телефону с Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Синьхуа». Других подробностей переговоров пока не сообщается.
Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались в южнокорейском Пусане 30 октября 2025 г.. Президент США тогда назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».
4 февраля у китайского лидера также состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Си Цзиньпин обсудили переговоры в Абу-Даби, ситуацию в Иране и Венесуэле, а также предстоящие в 2026 г. двусторонние встречи.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си также обменялись взглядами по отношениям с американской стороной. «Наши подходы и здесь практически совпадают», – добавил он.