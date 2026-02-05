ТАСС: Европа пыталась присоединиться к переговорам в Абу-Даби

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявляли Euronews об инициативе выбрать специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Силиня в качестве потенциальных представителей Евросоюза назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера. Карис говорил, что посланник должен быть представителем крупной европейской страны и иметь «авторитет у обеих сторон».