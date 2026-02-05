ТАСС: Европа пыталась присоединиться к переговорам в Абу-Даби
Европа предприняла ряд попыток присоединиться к переговорам России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на западный источник.
«Сегодня Европы за столом нет», – ответил собеседник агентства на вопрос, увенчатся ли попытки европейских представителей успехом.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявляли Euronews об инициативе выбрать специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Силиня в качестве потенциальных представителей Евросоюза назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера. Карис говорил, что посланник должен быть представителем крупной европейской страны и иметь «авторитет у обеих сторон».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это предложение, отметила, что речь о «все той же идее про "место за столом". "Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала дипломат.