Лихачев заявил о готовности России экспортировать энергию с ЗАЭС
Лихачев уточнил, что вопросы эксплуатации, владения станцией и обеспечения ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, другого выхода нет, «исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла».
«Безопасность – это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики», – сказал глава «Росатома».
30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. По его словам, такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» республики. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ЗАЭС более двух лет находится под контролем РФ. Представитель Кремля задался вопросом, означают ли слова Зеленского, что «киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?».