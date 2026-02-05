Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев заявил о готовности России экспортировать энергию с ЗАЭС

Ведомости

Россия на переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердила готовность к экспорту энергии с Запорожской АЭС, в том числе в партнерстве с США. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит «РИА Новости».

Лихачев уточнил, что вопросы эксплуатации, владения станцией и обеспечения ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, другого выхода нет, «исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла».

«Безопасность – это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики», – сказал глава «Росатома».

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. По его словам, такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» республики. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ЗАЭС более двух лет находится под контролем РФ. Представитель Кремля задался вопросом, означают ли слова Зеленского, что «киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь