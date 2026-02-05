30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. По его словам, такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» республики. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ЗАЭС более двух лет находится под контролем РФ. Представитель Кремля задался вопросом, означают ли слова Зеленского, что «киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать атомную электростанцию?».