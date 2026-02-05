Песков: разговор Путина с Макроном до конца недели не планируется

До этого, 4 февраля, французское издание L'Express со ссылкой на источник сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным издания, визит Бонна прошел без публичных анонсов и состоялся на фоне продолжающихся переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США.