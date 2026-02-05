Песков: разговор Путина с Макроном до конца недели не планируется
Президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном до конца недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Агентство со ссылкой на французский источник писало, что Макрон хочет позвонить Путину, но подготовка содержательного разговора займет несколько дней.
До этого, 4 февраля, французское издание L'Express со ссылкой на источник сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным издания, визит Бонна прошел без публичных анонсов и состоялся на фоне продолжающихся переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США.
Кремль не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию вокруг контактов с Парижем.