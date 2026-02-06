Силы ПВО за пять часов сбили 17 украинских беспилотников

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 18:00 до 23:00 мск. Все БПЛА относились к самолетному типу. Из них 13 аппаратов сбили над Брянской областью, три – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью.