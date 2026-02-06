Силы ПВО за пять часов сбили 17 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО за пять часов уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 18:00 до 23:00 мск. Все БПЛА относились к самолетному типу. Из них 13 аппаратов сбили над Брянской областью, три – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью.
До этого Минобороны сообщало, что в течение предыдущих пяти часов, с 13:00 до 18:00 мск, силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников. Тогда 24 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, восемь – над Ростовской областью, пять – над Брянской областью и три – над Курской областью.
В ночь на 5 февраля за ночь военные перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число дронов было ликвидировано в Краснодарском крае – 36.