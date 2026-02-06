THI: Германия начала постоянное размещение войск в Литве у границ России

Размещение войск предусмотрено дорожной картой, согласованной Берлином и Вильнюсом в декабре 2023 г. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед немецкими военнослужащими в Литве в мае 2025 г. Он также подчеркнул, что немецкая бригада «не является политическим символом, а представляет собой военный вклад в сдерживание и оборону».