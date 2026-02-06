Газета
Политика

THI: Германия начала постоянное размещение войск в Литве у границ России

Ведомости

Германия начала постоянное размещение своих войск в Литве у границ России. В ближайшее время на юго-востоке страны будут дислоцированы около 5000 военнослужащих Бундесвера и 105 танков Leopard 2A8, сообщает The National Interest.

Речь идет о первом постоянном зарубежном размещении немецкой бригады «со времен окончания Второй мировой войны».

В прошлом месяце в Литву якобы уже прибыли два боевых батальона, а к 2027 г. численность немецкого контингента может превысить 5000 человек. Первые 250 военнослужащих 45-й танковой бригады Бундесвера прибыли в Вильнюс осенью 2024 г., что стало фактическим началом постоянного присутствия Германии в стране.

WSJ сообщила о победе России в смоделированном конфликте на учениях НАТО

Размещение войск предусмотрено дорожной картой, согласованной Берлином и Вильнюсом в декабре 2023 г. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед немецкими военнослужащими в Литве в мае 2025 г. Он также подчеркнул, что немецкая бригада «не является политическим символом, а представляет собой военный вклад в сдерживание и оборону».

28 ноября 2025 г. посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к крупной войне с РФ. Дипломат подчеркнул, что Запад продолжает пытаться вовлечь страны постсоветского пространства и других регионов в свои конфронтационные схемы. Однако эти попытки не увенчались успехом, как и планы нанести стратегическое поражение России.

