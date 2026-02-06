Песков: военачальники находятся под угрозой во время конфликтов
Высокопоставленные военные чиновники находятся под угрозой во время конфликтов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, как он сказал, Кремль не должен рассуждать о том, как обеспечивать безопасность высокопоставленных специалистов. Этим должны заниматься специальные службы. Так Песков прокомментировал предложение менять место проживания высокопоставленных военных чиновников.
6 февраля на северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе. Потерпевшего госпитализировали в столичную больницу.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).