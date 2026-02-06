В Абхазии приостановили работу пункты выдачи паспортов РФ

В декабре 2025 г. также сообщалось о новых правилах въезда детей младше 14 лет в Абхазию и ряд других стран. Согласно изменениям, пересечение границы допускается только по заграничным паспортам независимо от того, путешествует ребенок с родителями или сопровождающими. Новые требования вступили в силу 20 января. Туроператоры опасались снижения числа поездок в Абхазию из-за новых правил.