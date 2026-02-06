Газета
Рубио: Китай должен участвовать в новом договоре о ядерных ракетах

Прежняя система контроля над вооружениями, построенная на двусторонних соглашениях между США и Россией, перестала соответствовать текущей реальности, поскольку Китай за последние годы увеличил свой ядерный потенциал. Это, по мнению Вашингтона, требует пересмотра подхода к стратегической стабильности с учетом возможностей Пекина. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Марко Рубио, опубликованном на сайте госдепартамента.

Он подчеркнул, что «Россия и Китай не должны рассчитывать, что США будут оставаться в стороне, пока они игнорируют свои обязательства и наращивают свои ядерные арсеналы». 

США будут поддерживать свой ядерный арсенал сдерживания и сохранять возможность вести переговоры с позиции силы, отметил Рубио. Он добавил, что Вашингтон не намерен соглашаться на условия, которые могут подорвать его безопасность, и продолжит модернизацию ядерных сил, одновременно выражая заинтересованность в сокращении числа ядерных арсеналов.

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США намерены обсудить с РФ перспективы выработки нового соглашения по стратегическим вооружениям на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По ее словам, президент США Дональд Трамп выступает за подготовку «улучшенного и модернизированного договора» с участием профильных экспертов. В тот же день американский лидер сообщил о необходимости разработки нового соглашения вместо продления действующего договора, отметив, что оно должно быть рассчитано на долгосрочную перспективу.

