Главная / Политика /

Франция обвинила Москву в окончании срока действия ДСНВ

Ведомости

МИД Франции считает, что ответственность за окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США лежит на Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации говорится, что именно российская сторона приостановила участие в договоре в 2023 г.

«Франция подтверждает свою поддержку контроля над стратегическими вооружениями между государствами, обладающими крупнейшими ядерными арсеналами <...>. Франция по-прежнему полна решимости <...> углублять диалог по вопросам снижения рисков и доктрин в целях укрепления нашей коллективной безопасности», – заявили представители французского министерства.

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля. По словам министра, страна предпочитает диалог. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».

