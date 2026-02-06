Франция обвинила Москву в окончании срока действия ДСНВ

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля. По словам министра, страна предпочитает диалог. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».