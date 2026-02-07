Зеленский вновь заявил о несогласии на выход украинских сил из Донбасса

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры в ОАЭ как «подробные и продуктивные». Reuters писало, что американские и украинские делегации обсудили достижение соглашения между Россией и Украиной о мирном урегулировании в марте. Хотя, по словам источников, эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории.