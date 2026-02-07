Зеленский вновь заявил о несогласии на выход украинских сил из Донбасса
Мнение Украины относительно выхода украинских сил из Донбасса после переговоров в Абу-Даби остается прежним. Киев придерживается позиции «стоим на своем». Об этом заявил журналистам президент страны Владимир Зеленский, передает телеканал «Мы – Украина».
«Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – подчеркнул он.
4–5 февраля в ОАЭ прошел второй раунд переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Обсуждения проходили в закрытом режиме.
6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд встречи по украинскому урегулированию состоится скоро. По его словам, на переговорах в Абу-Даби в течение двух дней велась конструктивная и одновременно сложная работа.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры в ОАЭ как «подробные и продуктивные». Reuters писало, что американские и украинские делегации обсудили достижение соглашения между Россией и Украиной о мирном урегулировании в марте. Хотя, по словам источников, эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории.