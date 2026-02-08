Газета
Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан

Стрелявшего обнаружили в Дубае
Ведомости

Непосредственный исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева задержан. Об этом ообщает ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, стрелявший был задержан на территории ОАЭ в Дубае и передан российским правоохранительным органам. Это гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения.  Его сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину. Еще один пособник, гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения, задержан в Москве.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. В жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся. После нападения генерала госпитализировали. Он перенес операции и пришел в сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование дела контролирует прокуратура Москвы.

7 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщал о том, что в деле о покушении на Алексеева появились двое подозреваемых.

