Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан

По данным ведомства, стрелявший был задержан на территории ОАЭ в Дубае и передан российским правоохранительным органам. Это гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его сообщница, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, причастная к организации нападения, ранее выехала на Украину. Еще один пособник, гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения, задержан в Москве.