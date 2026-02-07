В деле о покушении на Алексеева появились двое подозреваемых

В деле о покушении на Алексеева появились двое подозреваемыхГенерал пришел в сознание после операции
В деле о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева появились двое подозреваемых. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Собеседник издания уточнил, что предполагается, что один из подозреваемых нанес Алексееву три пулевых ранения. По его словам, вскоре оба фигуранта будут доставлены на допросы. По их результатам им планируют предъявить обвинение. Если подозрения подтвердятся, 8 февраля подозреваемым должны избрать меру пресечения в суде.
Источник газеты также рассказал, что Алексеев успешно перенес операцию и пришел в сознание.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся. Преступление произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе. Генерала госпитализировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование дела контролирует прокуратура Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российскому главе Владимиру Путину докладывают о покушении на Алексеева. Он пожелал генералу выздоровления. При этом Песков не стал комментировать, есть ли у Кремля информация, кто мог быть заказчиком преступления и планирует ли президент встретиться с представителями силовых ведомств.