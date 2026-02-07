В деле о покушении на Алексеева появились двое подозреваемых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российскому главе Владимиру Путину докладывают о покушении на Алексеева. Он пожелал генералу выздоровления. При этом Песков не стал комментировать, есть ли у Кремля информация, кто мог быть заказчиком преступления и планирует ли президент встретиться с представителями силовых ведомств.