Berliner Zeitung: Германия блокирует переговоры с Москвой по украинскому вопросу
Европа столкнулась с разногласиями после отказа канцлера Германии Фридриха Мерца от прямых переговоров с Россией по украинскому вопросу, пишет Berliner Zeitung. Мерц на прошлой неделе заявил, что прямые переговоры необходимы в первую очередь между Россией и Украиной, а роль Германии не является ролью посредника.
Такая позиция противоречит дипломатическим усилиям Франции и Италии, выступающих за возобновление диалога с Москвой, указывает издание.
Как сообщает французское издание L'Express, главный внешнеполитический советник президента Эммануэля Макрона, Эммануэль Бонн, на этой неделе провел в Москве переговоры с высокопоставленными представителями российского руководства, включая советника президента РФ Юрия Ушакова.
Согласно информации агентства Bloomberg, целью визита было донести до российской стороны позицию о невозможности принятия решений по европейской безопасности без участия самой Европы. Эксперты расценивают этот шаг как признание европейскими столицами необходимости диалога с Москвой, что может в перспективе привести к телефонному разговору Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
Инициатива Парижа находит поддержку у других европейских игроков. Премьер-министр Италии Джорджа Меллони публично заявила, что «Европе пора говорить с Россией», и предложила ввести должность специального представителя ЕС для переговоров с Москвой и Киевом. В качестве возможной кандидатуры в политических кругах Рима рассматривается бывший глава ЕЦБ Марио Драги.
Как сообщает Politico, в Европейском союзе поддерживают возобновление диалога с Россией.
5 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неоднократный обман со стороны западных партнеров напрямую повлиял на формирование текущей позиции Москвы. Министр также отметил, что, по оценкам России, действия Европы направлены на срыв возможного диалога между РФ и США.