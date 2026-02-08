Berliner Zeitung: Германия блокирует переговоры с Москвой по украинскому вопросу

Согласно информации агентства Bloomberg, целью визита было донести до российской стороны позицию о невозможности принятия решений по европейской безопасности без участия самой Европы. Эксперты расценивают этот шаг как признание европейскими столицами необходимости диалога с Москвой, что может в перспективе привести к телефонному разговору Макрона с президентом России Владимиром Путиным.