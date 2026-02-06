Politico: в ЕС поддержали возобновление диалога с Россией

5 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны западных партнеров, что напрямую влияет на ее текущую позицию. Он добавил, что Европа, по его оценке, стремится сорвать диалог между Россией и США. «Все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами», – сказал Лавров.