Politico: в ЕС поддержали возобновление диалога с Россией
В Европейском союзе (ЕС) поддерживают возобновление диалога с Россией, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Речь идет о визите в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна, направленного по поручению Эммануэля Макрона для переговоров с российской стороной. По данным издания, во многих европейских столицах считают, что контакты с Москвой могут быть оправданы при условии координации с партнерами по ЕС и Украиной и не должны вестись «за спиной Киева».
В Брюсселе отмечают, что текущая ситуация отличается от 2022 г. и подобные дипломатические шаги в целом укладываются в позиции ряда европейских стран. При этом собеседники Politico подчеркивают, что ключевым критерием остается прозрачность переговоров и их увязка с возможным будущим мирным процессом.
5 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны западных партнеров, что напрямую влияет на ее текущую позицию. Он добавил, что Европа, по его оценке, стремится сорвать диалог между Россией и США. «Все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами», – сказал Лавров.
В тот же день премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявляли Euronews об инициативе выбрать специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Силиня в качестве потенциальных представителей Евросоюза назвала Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера. Карис говорил, что посланник должен быть представителем крупной европейской страны и иметь «авторитет у обеих сторон».