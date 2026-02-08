Газета
Главная / Политика /

«Ростех»: танки у России не закончатся

Ведомости

Боевые возможности российской армии в зоне спецоперации продолжают наращиваться за счет поставок современной и модернизированной техники, включая танки новейших модификаций. Об этом в интервью ТАСС заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Он подчеркнул, что фронт регулярно получает танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, производство которых на «Уралвагонзаводе» значительно увеличено и постоянно совершенствуется с учетом опыта применения.

Оздоев отметил, что боевые возможности и живучесть машин существенно повышены. Выстроена и эффективная система эвакуации и ремонта, позволяющая оперативно возвращать технику в строй.

«Поэтому вынужден разочаровать противника: танки у России не закончатся», – отметил Оздоев.

24 ноября 2025 г. генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия нарастила беспрецедентные объемы производства боеприпасов и вооружений. Он подчеркнул, что на текущий момент ни одно государство в мире не выпускает такого количества снарядов и авиабомб, как российская оборонная промышленность.

«Мы поставляем в огромных объемах самолеты, танки, боевые машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и многое другое», – отметил Чемезов.

В январе портал Global Firepower (GF) сообщал о том, что Россия сохранила вторую позицию в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира.

