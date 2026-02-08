«Ростех»: танки у России не закончатся

24 ноября 2025 г. генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия нарастила беспрецедентные объемы производства боеприпасов и вооружений. Он подчеркнул, что на текущий момент ни одно государство в мире не выпускает такого количества снарядов и авиабомб, как российская оборонная промышленность.