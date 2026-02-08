Politico: в США растет недовольство лидером венесуэльской оппозиции Мачадо
В администрации президента США Дональда Трампа и его ближайшем окружении растет недовольство действиями лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники. Недавние заявления о возможности проведения выборов в Венесуэле менее чем за год были восприняты как попытка сорвать американские планы.
По информации издания, советники Белого дома считают, что Мачадо своими действиями подрывает достижения политики Трампа в Венесуэле. Речь идет об освобождении политзаключенных, совместных операциях правоохранительных органов и других действиях, которые Мачадо пытается затмить, выставляя себя «единственной звездой» оппозиции. Один из источников назвал ее поведение «эгоистичным», заявив, что ее интересы противоречат целям национальной безопасности США.
Офис Мачадо отклонил критику как «информационный шум» и слухи, настаивая, что действия оппозиции согласованы с правительством США в своем подходе.
Другой источник, близкий к Белому дому, также выразил недовольство прогнозами по срокам выборов. «[Двадцать четыре] месяца – более реалистичные сроки, но стратегически ей не следует высказываться о временных рамках», – сказал он.
В официальном заявлении администрации Трампа подчеркивается, что приоритетом является восстановление Венесуэлы, а не срочные выборы. «Выборы будут в подходящее время, но главный приоритет президента – вернуть Венесуэлу к жизни и восстановить страну», – приводит издание слова представителя Белого дома.
При этом сам Трамп после личной встречи с Мачадо в Овальном кабинете, где она подарила ему свою Нобелевскую медаль, смягчил первоначально критичный тон, заявив о своем уважении к оппозиционерке.
Ситуация осложняется тем, что Мачадо до сих пор остается в Вашингтоне, в то время как представители Республиканской партии, особенно от штатов с крупной латиноамериканской диаспорой, настаивают на скорейшем возвращении оппозиции в страну и проведении выборов для легитимации нового правительства.
15 января президент США Дональд Трамп провел встречу с Мачадо. В ходе встречи она вручила американскому лидеру свою Нобелевскую медаль мира. Спустя несколько дней, 20 января, Трамп высоко оценил Мачадо, выразив готовность привлечь ее к участию в процессе урегулирования ситуации в Венесуэле.
3 января американские силы задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Трамп отмечал, что переходный контроль над Венесуэлой может продлиться более года, подчеркивая, что временная администрация, состоящая из бывших соратников Мадуро, «предоставляет США все, что они считают необходимым».