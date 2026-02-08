Politico: в США растет недовольство лидером венесуэльской оппозиции Мачадо

Ситуация осложняется тем, что Мачадо до сих пор остается в Вашингтоне, в то время как представители Республиканской партии, особенно от штатов с крупной латиноамериканской диаспорой, настаивают на скорейшем возвращении оппозиции в страну и проведении выборов для легитимации нового правительства.