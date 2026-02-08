Посол РФ: шведская полиция не расследует нападение на российское посольство

Как уточнил глава дипмиссии, только в 2025 г. было зафиксировано более 20 атак с применением дронов против российских дипломатических объектов в Швеции. Атаки не прекратились даже после того, как шведские власти в середине 2025 г. установили над территориями посольства и торгпредства бесполетную зону для беспилотников.