Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол РФ: шведская полиция не расследует нападение на российское посольство

Ведомости

Шведские правоохранительные органы не предпринимают попыток найти виновных в нападениях на российское посольство и торговое представительство. Такое предположение сделал посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что полиция Швеции регистрирует заявления по факту инцидентов, но виновные так и не найдены.

«Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается», – сказал дипломат.

Как уточнил глава дипмиссии, только в 2025 г. было зафиксировано более 20 атак с применением дронов против российских дипломатических объектов в Швеции. Атаки не прекратились даже после того, как шведские власти в середине 2025 г. установили над территориями посольства и торгпредства бесполетную зону для беспилотников.

Посол подчеркнул, что подобные факты ставят под вопрос приверженность Швеции Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части обеспечения принимающей стороной неприкосновенности иностранных миссий.

8 ноября 2025 г. дрон с краской атаковал торговое представительство России в Швеции. Аналогичную атаку зафиксировали 7 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Швеция после вступления в НАТО утратила контроль над вопросами как внутренней, так и внешней безопасности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте