Посол РФ: шведская полиция не расследует нападение на российское посольство
Шведские правоохранительные органы не предпринимают попыток найти виновных в нападениях на российское посольство и торговое представительство. Такое предположение сделал посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что полиция Швеции регистрирует заявления по факту инцидентов, но виновные так и не найдены.
«Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается», – сказал дипломат.
Как уточнил глава дипмиссии, только в 2025 г. было зафиксировано более 20 атак с применением дронов против российских дипломатических объектов в Швеции. Атаки не прекратились даже после того, как шведские власти в середине 2025 г. установили над территориями посольства и торгпредства бесполетную зону для беспилотников.
Посол подчеркнул, что подобные факты ставят под вопрос приверженность Швеции Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части обеспечения принимающей стороной неприкосновенности иностранных миссий.
8 ноября 2025 г. дрон с краской атаковал торговое представительство России в Швеции. Аналогичную атаку зафиксировали 7 сентября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Швеция после вступления в НАТО утратила контроль над вопросами как внутренней, так и внешней безопасности.