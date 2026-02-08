Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Украины рассказал об «импульсе» в переговорах с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией есть «импульс». Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Нам необходимо укрепить или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить этот процесс», – добавил он.

В мирном плане осталось несколько спорных вопросов, которые, по словам главы МИД Украины, должны быть решены на уровне лидеров. Сибига отметил, что только президент США Дональд Трамп может остановить этот конфликт. Киев хочет ускориться, чтобы успеть разрешить разногласия, пока США не занялись другими вопросами, такими как предвыборная кампания к промежуточным выборам в американский конгресс в ноябре.

«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев... Они должны быть с нами – и они уже работают в этом направлении», – рассказал Сибига.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.

После завершения встречи Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», – сказал он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её