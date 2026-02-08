Глава МИД Украины рассказал об «импульсе» в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией есть «импульс». Об этом он рассказал в интервью Reuters.
«Нам необходимо укрепить или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить этот процесс», – добавил он.
В мирном плане осталось несколько спорных вопросов, которые, по словам главы МИД Украины, должны быть решены на уровне лидеров. Сибига отметил, что только президент США Дональд Трамп может остановить этот конфликт. Киев хочет ускориться, чтобы успеть разрешить разногласия, пока США не занялись другими вопросами, такими как предвыборная кампания к промежуточным выборам в американский конгресс в ноябре.
«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев... Они должны быть с нами – и они уже работают в этом направлении», – рассказал Сибига.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.
После завершения встречи Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», – сказал он.