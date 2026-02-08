Глава МИД Украины рассказал об «импульсе» в переговорах с Россией

В мирном плане осталось несколько спорных вопросов, которые, по словам главы МИД Украины, должны быть решены на уровне лидеров. Сибига отметил, что только президент США Дональд Трамп может остановить этот конфликт. Киев хочет ускориться, чтобы успеть разрешить разногласия, пока США не занялись другими вопросами, такими как предвыборная кампания к промежуточным выборам в американский конгресс в ноябре.