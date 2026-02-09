Газета
Чепа: Зеленский напоказ настаивает на встрече с Путиным

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нецелесообразна. Зеленский настаивает на ней, чтобы ввести своих граждан в заблуждение, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ТАСС.

«Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности», – отметил Чепа, добавив, что на «американском треке» Москва четко продемонстрировала готовность к контакту и диалогу.

В конце января пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков напомнил, что Путин инициативно никуда не приглашал Зеленского и не предлагал встречаться с ним. О встрече просил украинский лидер.

30 января Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с Путиным, заявив, что это невозможно. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с российским президентом в любом месте, кроме столицы России.

