Чепа: Зеленский напоказ настаивает на встрече с Путиным
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным нецелесообразна. Зеленский настаивает на ней, чтобы ввести своих граждан в заблуждение, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ТАСС.
«Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности», – отметил Чепа, добавив, что на «американском треке» Москва четко продемонстрировала готовность к контакту и диалогу.
В конце января пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков напомнил, что Путин инициативно никуда не приглашал Зеленского и не предлагал встречаться с ним. О встрече просил украинский лидер.
30 января Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с Путиным, заявив, что это невозможно. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с российским президентом в любом месте, кроме столицы России.