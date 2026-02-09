Иран допустил снижение уровня обогащения урана при отмене санкций
Иран готов снизить уровень обогащения имеющихся запасов 60%-ного урана при условии полной отмены санкций со стороны США. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами. Его слова приводит агентство Fararu.
«Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции», – ответил Эслами на вопрос журналистов.
До этого сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует провести инспекции ряда иранских ядерных объектов. Эслами отмечал, что после военных действий Ирана и Израиля в июне 2025 г. инспекторы уже проверили объекты, не подвергшиеся атакам, а в ближайшие дни должны осмотреть другие площадки.
6 февраля в Омане прошли переговоры делегаций США и Ирана по вопросам ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп ранее призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, предусматривающее полный отказ от ядерного оружия, и предупреждал о направлении американских кораблей в регион.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позднее заявлял, что ракетная программа страны не является предметом переговоров и не будет обсуждаться в рамках возможных договоренностей. Он также исключил вывоз запасов высокообогащенного урана в третьи страны как часть потенциального соглашения с США.