Иран допустил снижение уровня обогащения урана при отмене санкций

До этого сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует провести инспекции ряда иранских ядерных объектов. Эслами отмечал, что после военных действий Ирана и Израиля в июне 2025 г. инспекторы уже проверили объекты, не подвергшиеся атакам, а в ближайшие дни должны осмотреть другие площадки.