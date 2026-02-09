Вэнс прибыл в Ереван на встречу с Пашиняном

24 января Трамп, анонсируя визит Вэнса, сообщал, что основной целью его поездки станет продолжение мирных усилий и укрепление стратегического партнерства. Глава Белого дома сообщил, что целью визита Вэнса станет заключение контрактов о поставках Азербайджану американской военной техники и полупроводников. В Армении планируется заключение соглашения о мирном ядерном сотрудничестве.