Вэнс прибыл в Ереван на встречу с Пашиняном

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Армению. Как сообщило агентство «Арменпресс», самолет американской делегации приземлился в аэропорту Звартноц в Ереване.

Вэнс прибыл вместе с супругой Ушей Вэнс и детьми. В аэропорту его встретили спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, мэр Еревана Тигран Авинян и другие официальные лица, рассказывает агентство.

В ходе визита запланирована встреча вице-президента США с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По ее итогам стороны намерены выступить с заявлениями.

24 января Трамп, анонсируя визит Вэнса, сообщал, что основной целью его поездки станет продолжение мирных усилий и укрепление стратегического партнерства. Глава Белого дома сообщил, что целью визита Вэнса станет заключение контрактов о поставках Азербайджану американской военной техники и полупроводников. В Армении планируется заключение соглашения о мирном ядерном сотрудничестве.

