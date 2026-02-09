Орбан назвал безумием намерение НАТО разместить войска на Украине
Венгрия не должна быть втянута в безумие, написал премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X. Так он ответил на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс намерен разместить свои войска «на суше, на море и в воздухе» Украины.
Он также обратил внимание на высказывание лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который выразил желание видеть на Украине солдат в форме ЕС. В ответ на это венгерский премьер заявил, что не хочет видеть европейцев, особенно молодых венгров, участвующими в боевых действиях на территории Украины.
«Впереди нас ждут самые опасные времена», – отметил Орбан.
Выступая в Верховной раде 3 февраля, Рютте говорил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения.
До этого неоднократно подчеркивалось, что Россия не приемлет размещения иностранного контингента на Украине. 1 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что Москва последовательно выступает против членства Украины в НАТО и присутствия любых иностранных сил – как под флагом альянса, так и ЕС. По его словам, безопасность Киева станет возможной только тогда, когда Россия будет уверена, что территория Украины не используется как плацдарм для угроз.