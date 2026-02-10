Газета
США ударили по еще одному судну с наркотиками в Тихом океане

Военные США атаковали еще одно судно, якобы причастное к обороту наркотиков, в восточной части Тихого океана. Погибли два человека, еще один выжил, сообщает CNN со ссылкой на Южное командование вооруженных сил США.

Удар был нанесен 9 февраля группой «Южное копье» по указанию генерала Фрэнсиса Донована. Судно якобы принадлежало террористическим организациям, включенным в санкционный список. По данным Южного командования, береговая охрана США была проинформирована о необходимости начать поисково-спасательную операцию для спасения выжившего.

Предыдущие удары по судам, якобы связанным с наркоторговлей, были совершены 5 февраля и 24 января.

Как минимум 121 человек погиб в результате ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в ходе операции «Южное копье». По заявлению администрации президента США Дональда Трампа, операция направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков.

