Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: конкретных дат встречи делегаций Украины, США и РФ еще нет

Ведомости

Конкретных дат очередного раунда переговоров между представителями России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», – сказал Песков.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.

6 февраля Песков сообщал, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро. «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил представитель Кремля.

Он также опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США. По его словам, об этом речь не шла.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её