Песков: конкретных дат встречи делегаций Украины, США и РФ еще нет
Конкретных дат очередного раунда переговоров между представителями России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», – сказал Песков.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.
6 февраля Песков сообщал, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро. «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил представитель Кремля.
Он также опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США. По его словам, об этом речь не шла.