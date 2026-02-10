Путин обсудил с президентом ЮАР сотрудничество и урегулирование на Украине

О предыдущем телефонном разговоре Путина с Рамафосой сообщалось 7 августа 2025 г. Тогда российский президент проинформировал южноафриканского коллегу об итогах встречи со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом. Путин также положительно оценивал инициативу африканских стран, включая ЮАР, по содействию урегулированию украинского кризиса, а также обсуждались вопросы развития стратегического партнерства двух государств.