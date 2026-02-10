Путин обсудил с президентом ЮАР сотрудничество и урегулирование на Украине
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе беседы лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По данным Кремля, затрагивалась также и ситуация вокруг Украины.
«Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», – говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и отметили важность дальнейшей координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «группы двадцати» и БРИКС.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что глава государства планирует провести международный телефонный разговор в середине дня.
О предыдущем телефонном разговоре Путина с Рамафосой сообщалось 7 августа 2025 г. Тогда российский президент проинформировал южноафриканского коллегу об итогах встречи со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом. Путин также положительно оценивал инициативу африканских стран, включая ЮАР, по содействию урегулированию украинского кризиса, а также обсуждались вопросы развития стратегического партнерства двух государств.