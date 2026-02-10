Состояние раненного при покушении генерала Алексеева остается стабильным
Изменений в состоянии генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, который был ранен при покушении, нет, оно остается стабильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал был госпитализирован и перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.
Следствие полагает, что исполнитель нападения Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерала в подъезде, после чего скрылся. Корба покинул Россию, но был задержан в Дубае и передан российской стороне. Виктор Васин – его предполагаемый пособник. Он был задержан в Москве. МВД России также объявило в розыск по уголовной статье пособницу покушения Зинаиду Серебрицкую. По версии следствия, она выехала на Украину.
Правоохранители 10 февраля задержали еще одного соучастника покушения на Алексеева. Речь идет о Павле Васине – сыне уже задержанного Виктора Васина. Мужчина обеспечил соучастников транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия из схрона. Он также купил видеорегистратор и трекер для слежки и определения маршрутов передвижения военных.